Мировые новости на завтрак: Новые пуски КНДР и Трамп на улице Обамы

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Северная Корея произвела в пятницу, 16 августа запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

Запущенные снаряды пролетели 230 километров, достигая высоты в 30 километров и скорости более 6,1 Маха, сообщили в комитете.

Напомним, что это уже шестой по счету запуск, осуществленный КНДР на последние три недели.

