Мировые новости на завтрак: Новые пуски КНДР и Трамп на улице Обамы
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру пятницы, 16 августа.
СМИ узнали о новом запуске снарядов из КНДР
Северная Корея произвела в пятницу, 16 августа запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.
Запущенные снаряды пролетели 230 километров, достигая высоты в 30 километров и скорости более 6,1 Маха, сообщили в комитете.
Напомним, что это уже шестой по счету запуск, осуществленный КНДР на последние три недели.
Трампа могут вынудить жить на улице Обамы
Петиция с требованием переименовать в честь Барака Обамы улицу в центре Манхэттена, на которой располагается небоскреб Trump Tower, собрала уже более 327 тысяч подписей.
Теперь инициативу, размещеннуюна сайте Moveon.org, может рассмотреть городской совет Нью-Йорка.
Автор петиции, жительница Калифорнии Элизабет Роуин, потребовала от городских властей Нью-Йорка переименовать участок Пятой авеню в честь 44-го президента США.
Примечательно, что в этом квартале Манхэттена расположены нью-йоркские апартаменты Дональда Трампа, а также принадлежащий президенту небоскреб Trump Tower.
В Гонконге планируются новые демонстрации
В ближайшие три дня в Гонконге планируется провести новые демонстрации, пишут местные СМИ и пользователи соцсетей.
Так, например, крупный митинг намечен на воскресенье, 18 августа в районе Causeway Bay на острове Гонконг. Организаторы акции из продемократической организации «Гражданский фронт за права человека» рассчитывают собрать до 300 тысяч человек.
Напомним, что массовые протесты в Гонконге начались более двух месяцев назад. Протестующие выступают против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.
WSJ: США провели встречи Израиля и ОАЭ по Ирану
Израиль и Объединенные Арабские Эмираты за последние месяцы провели ряд организованных Соединенными Штатами секретных встреч для обмена информацией по ситуации вокруг Ирана, пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
Отмечается, что представители Израиля и ОАЭ также встречались с целью координации мер по противодействию возможной угрозе со стороны Исламской Республики.
По данным источников издания, первая встреча состоялась весной 2019 года, вторая - чуть позднее. Организатором встреч называется специальный представитель США по Ирану Брайан Хук.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
- Герой, но героем себя не считает. Командир аварийно севшего А-321 рассказал о посадке
- Стало известно, как изменился рацион россиян за 40 лет
- Россию назвали большей ядерной угрозой, чем КНДР
- Новости за ночь: Росстат выяснил, как поменялся рацион россиян за 40 лет