Мировые новости на завтрак: Новая ядерная сделка с Ираном и США с Японией
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру вторника, 24 сентября.
Джонсон заявил о необходимости в новой ядерной сделке с Ираном
Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал заключить новое ядерное соглашение с Ираном. Выступая на телеканале Sky News из Нью-Йорка, где проходит сессия Генассамблеи ООН, Джонсон сказал: «Какими бы ни были ваши возражения против старого ядерного соглашения с Ираном, пришло время двигаться вперед и заключать новое соглашение».
По словам Джонсона, сделка 2015 года, которую с Ираном заключили США, ЕС и пять стран, включая Великобританию, была неидеальной. «Если это была плохая сделка - и я готов принять это, у нее было много, много недостатков - тогда давайте сделаем лучшую сделку», - сказал Джонсон.
Чуть позже Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением, обвиняющим Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии на прошлой неделе, пишет Financial Times.
США и Япония договорились о торговой сделке
Соединенные Штаты и Япония полностью завершили переговоры по заключению торгового соглашения, заявил глава японского министерства иностранных дел Тосимицу Мотэги по итогам встречи с американской стороной на полях Генассамблеи ООН.
Министр добавил, что детали соглашения будут известны в ближайшие дни, сообщает NHK.
Напомним, что о возможном подписании торгового соглашения между странами в сентябре ранее сообщал президент Штатов Дональд Трамп. По итогам переговоров с американским лидером премьер-министр Японии Синдзо Абэ уточнил, что предметом договоренностей стали сельское хозяйство и индустриальный сектор.
СМИ: Трамп заморозил военную помощь Украине до разговора с Зеленским
Американский президент Дональд Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения Украине военной помощи, так как опасался, что средства будут израсходованы ненадлежащим образом из-за коррупции в стране. Об этом трое высокопоставленных представителей американской администрации рассказали газете The Washington Post
Отмечается, что решение о «заморозке» военной помощи Украине было принято как минимум за неделю до телефонных переговоров Трампа и украинского президента Владимира Зеленского, и не имело к разговору никакого отношения.
При этом, по словам представителей администрации, решение о «разморозке» фондов было продиктовано тем, что 30 сентября заканчивался финансовый год, и в Белом доме опасались, что в случае, если деньги, выделение которых было ранее одобрено Конгрессом, не будут израсходованы, это может быть воспринято как нарушение закона со стороны исполнительной ветви власти.
В Британии расследуют руководство обанкротившегося Thomas Cook
Руководство компании Thomas Cook станет предметом расследования при поддержке британского правительства, которое намерено разобраться в коллапсе старейшего в мире туроператора, пишет FT.
Накануне первые несколько десятков самолетов начали перевозить порядка 150 тысяч британских туристов. При этом ожидается, что в ближайшие две недели будут сбои в массовой репатриации, в которой задействованы порядка тысячи самолетов из 18 стран.
Накануне стало известно, что работавший с 1841 года туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации. Долг компании составил £1,7 млрд. Около 600 тысяч клиентов оператора остались за рубежом. Примерно четверть из них — британцы, их возвращение может обойтись государству в £600 млн.
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