Мировые новости на завтрак: Новая ядерная сделка с Ираном и США с Японией

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Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал заключить новое ядерное соглашение с Ираном. Выступая на телеканале Sky News из Нью-Йорка, где проходит сессия Генассамблеи ООН, Джонсон сказал: «Какими бы ни были ваши возражения против старого ядерного соглашения с Ираном, пришло время двигаться вперед и заключать новое соглашение».

По словам Джонсона, сделка 2015 года, которую с Ираном заключили США, ЕС и пять стран, включая Великобританию, была неидеальной. «Если это была плохая сделка - и я готов принять это, у нее было много, много недостатков - тогда давайте сделаем лучшую сделку», - сказал Джонсон.

Чуть позже Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением, обвиняющим Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии на прошлой неделе, пишет Financial Times.

