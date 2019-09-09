Мировые новости на завтрак: Нефтяному рынку грозят потрясения
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру понедельника, 9 сентября.
Из-за перестановок в Эр-Рияде нефтяному рынку грозят потрясения
В Саудовской Аравии покинул свой пост министра энергетики один из самых влиятельных деятелей мировой нефтяной промышленности и архитектор сделки ОПЕК+ Халид аль-Фалих, пишет Financial Times.
В результате объявленной в воскресенье приостановки министром энергетики Саудовской Аравии станет сын короля Салмана, принц Абдулазиз бин Салман, нарушив давнюю традицию, по которой члены правящей семьи не назначаются на эту должность.
Аналитики предупреждают, что перестановки вызовут шок в мировой энергетической отрасли в то время, когда Саудовская Аравия – де факто лидер ОПЕК - и ее нефтедобывающие союзники изо всех сил пытаются поднять цены на нефть.
Джонсону пророчат новые неудачи по вопросу Брексита
Британскому правительству пророчат еще одну неудачную идею, пока оно готовится провести в понедельник, 9 сентября второе парламентское голосование по вопросу проведения внеочередных национальных выборов.
Отмечается, что в этот же день должен вступить в илу законопроект, предотвращающий выход Великобритании из Евросоюза без сделки.
Запасной план премьер-министра Бориса Джонсона провести выборы в середине октября выглядит ненадежным после того, как оппозиционные партии собрались в пятницу, 7 сентября, чтобы заявить, что не будут его поддерживать.
Между тем, один из крупнейших оставшихся умеренных союзников Джонсона, Эмбер Радд подала в отставку в минувшие выходные, заявив, что выход из Европейского союза со сделкой больше не является «главной целью правительства».
Помпео объяснил срыв переговоров с талибами
Лидеры США и афганского радикального движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН) поспорили в воскресенье, 8 сентября из-за провала мирных переговоров, которые могли бы положить конец 18-летнему конфликту в Афганистане.
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил лидеров талибов в невыполнении своих обещаний, в том числе о прекращении связей с «Аль-Каидой» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН), сокращении насилия в Афганистане и согласии на переговоры о примирении в Норвегии.
Ранее президент Трамп отменил запланированную на 8 сентября встречу с талибами и главой Афганистана Ашрафом Гани из-за нового теракта в Кабуле, в результате которого погиб один военнослужащий США, румынский военный и 10 мирных жителей.
Торговая война с США сбила китайский экспорт
Экспорт из Китая упал в августе на фоне усиливающегося торгового спора с США, который нанес более сильный, чем ожидалось, ущерб производственному сектору КНР, а прогнозируемое временное увеличение заказов не произошло.
По данным таможенной администрации, экспорт Китая в прошлом месяце сократился на 1% по сравнению с августом 2018 года, несмотря на то, что большинство экономистов, опрошенных агентством Reuters, прогнозировали увеличение.
При этом в июле был зафиксирован рост китайского экспорта в 3,3 процента по сравнению с прошлым годом.
Также сообщается, что снижение экспорта в прошлом месяце сопровождалось снижением импорта на 5,6 процентов.
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