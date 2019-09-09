Мировые новости на завтрак: Нефтяному рынку грозят потрясения

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Британскому правительству пророчат еще одну неудачную идею, пока оно готовится провести в понедельник, 9 сентября второе парламентское голосование по вопросу проведения внеочередных национальных выборов.

Отмечается, что в этот же день должен вступить в илу законопроект, предотвращающий выход Великобритании из Евросоюза без сделки.

Запасной план премьер-министра Бориса Джонсона провести выборы в середине октября выглядит ненадежным после того, как оппозиционные партии собрались в пятницу, 7 сентября, чтобы заявить, что не будут его поддерживать.

Между тем, один из крупнейших оставшихся умеренных союзников Джонсона, Эмбер Радд подала в отставку в минувшие выходные, заявив, что выход из Европейского союза со сделкой больше не является «главной целью правительства».

