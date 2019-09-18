Мировые новости на завтрак: Названо число мигрантов на планете
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру среды, 18 сентября.
Число мигрантов в мире достигло 272 млн человек
В 2019 году в мире насчитывается 272 миллиона международных мигрантов. Такие данные представил департамент по экономическим и социальным вопросам ООН.
Отмечается, что число мигрантов выросло на 51 миллион с 2010 года. Сегодня мигранты составляют 3,5 процента от мирового населения, тогда как в 2000 году их доля оценивалась в 2,8 процента.
По данным ООН, наибольшее количество мигрантов принимают Соединенные Штаты – 51 миллион или около 19 процентов от мирового количества. В тройке лидеров также находятся Германия (13 млн) и Саудовская Аравия (13 млн), а Россия оказалась на четвертом месте среди стран, принимающих наибольшее число мигрантов (12 млн).
Оппозиция лидирует на выборах в Израиле
Экзитполы показали лидерство оппозиции на выборах в Израиле. Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху может набрать на одно место меньше, чем главный соперник, центристский блок «Кахоль-Лаван», пишут СМИ.
Предварительные результаты прошедших 17 сентября выборов в Кнессет должны быть опубликованы во второй половине дня в среду, 18 сентября. При этом окончательные результаты голосования могут быть известны не ранее 25 сентября.
Между тем, Нетаньяху уже заявил о планах начать в ближайшие дни переговоры по созданию «сильного сионистского правительства».
Мадуро согласился встретиться с оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны готово в любой момент провести новые переговоры с оппозицией при посредничестве Норвегии.
«Я готов на диалог даже с дьяволом во имя мира в Венесуэле», — сказал Мадуро в ходе выступления, транслируемого в Twitter.
Он отметил, что во время визита в Венесуэлу с 14 по 16 сентября делегация из Норвегии встретилась как с представителями правительства страны, так и лидера оппозиции Хуану Гуайдо.
Мадуро также напомнил, что правительство Венесуэлы уже проводило «секретные переговоры с командой Гуайдо» в начале года.
В Испании снова пройдут досрочные выборы
Досрочные парламентские выборы пройдут в Испании в ноябре этого года, заявил и.о. премьер-министра страны Педро Санчес.
По его словам, король Филипп VI признал, что в нижней палате парламента нет большинства, чтобы сформировать правительство, и поэтому стране предстоит снова провести всеобщие выборы.
За последние четыре года всеобщие выборы в Испании пройдут уже в четвертый раз.
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