Мировые новости на завтрак: Названо число мигрантов на планете

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В 2019 году в мире насчитывается 272 миллиона международных мигрантов. Такие данные представил департамент по экономическим и социальным вопросам ООН.

Отмечается, что число мигрантов выросло на 51 миллион с 2010 года. Сегодня мигранты составляют 3,5 процента от мирового населения, тогда как в 2000 году их доля оценивалась в 2,8 процента.

По данным ООН, наибольшее количество мигрантов принимают Соединенные Штаты – 51 миллион или около 19 процентов от мирового количества. В тройке лидеров также находятся Германия (13 млн) и Саудовская Аравия (13 млн), а Россия оказалась на четвертом месте среди стран, принимающих наибольшее число мигрантов (12 млн).

