Мировые новости на завтрак: Финляндия вступилась за РФ, а в Британии выступили против Джонсона
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру среды, 4 сентября.
Финляндия призвала ЕС постараться улучшить отношения с РФ
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Евросоюз должен приложить больше усилий к улучшению отношений с Россией.
По его словам, это необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность Европы на фоне международных конфликтов, напряженных трансатлантических отношений и выхода Великобритании из ЕС.
«Очень сложно представить себе решение глобальных кризисов без России или решение, в которых Россия каким-то образом не является активным участником», — сказал Хаависто в интервью газете Financial Times.
В Британии рассмотрят законопроект об отсрочке Брексита
Британские депутаты проголосовали за рассмотрение законопроекта от оппозиции, который предлагает пересмотреть дату выходу выхода Великобритании из Евросоюза на более поздний срок, а также блокировку Брексита без сделки. Инициатива может быть рассмотрена уже в среду, 4 сентября.
Законопроект был представлен еще 2 сентября парламентариями от разных партий. Новый премьер-министр Борис Джонсон не смог собрать большинство голосов против его рассмотрения, хотя ранее парламентариев-консерваторов предупредили о последствиях в случае отхождения от партийной линии.
После подведения итогов голосования (328 за рассмотрение, 301- против) Джонсон объявил о намерении провести досрочные выбор, если парламентарии 4 сентября проголосуют за новую отсрочку Брексита.
Американский сенатор получил российскую визу
Американский сенатор-республиканец Майк Ли получил российскую визу. Эту информацию подтвердило посольство России в США.
Газета Politico пишет, что сенатор планирует посетить Россию с 5 по 8 сентября с целью встретиться с «представителями правительства, бизнес-сообщества и послом США в России Джоном Хантсманом».
Ранее два американских сенатора Рон Джонсон и Крис Мерфи заявили, что получили отказ в выдаче российской визы. В дипмиссии РФ отметили, что оба политика находятся в ответном на санкции США «стоп-листе» и что за визой они не обращались.
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