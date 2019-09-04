Мировые новости на завтрак: Финляндия вступилась за РФ, а в Британии выступили против Джонсона

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Евросоюз должен приложить больше усилий к улучшению отношений с Россией.

По его словам, это необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность Европы на фоне международных конфликтов, напряженных трансатлантических отношений и выхода Великобритании из ЕС.

«Очень сложно представить себе решение глобальных кризисов без России или решение, в которых Россия каким-то образом не является активным участником», — сказал Хаависто в интервью газете Financial Times.

