Мировые новости на завтрак: Британия готовится узнать имя нового премьера
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру вторника, 23 июля.
В Британии готовятся узнать имя нового премьер-министра
Во вторник, 23 июля британцы узнают имя нового премьер-министра страны, когда Консервативная партия объявит результаты внутреннего голосования.
Ожидается, что британское правительство возглавит бывший министр иностранных дел и экс-мэр Лондона Борис Джонсон. Ему оппонирует нынешний министр иностранных дел Джереми Хант.
Новый премьер-министр приступит к исполнению своих обязанностей во второй половине дня в среду, 24 июля, сменив Терезу Мэй, отмечает Bloomberg.
«Самое тяжелое испытание, с которым ему предстоит столкнуться, и проблема, которая сломала Мэй и преобладала в многонедельной гонке за лидерство — это вывести Великобританию из Европейского Союза. Джонсон обязался сделать это к 31 октября, со сделкой или без нее», — пишет издание.
При этом новому главе британского правительства придется разбираться не только с Брекситом (выход Великобритании из ЕС), но и с недавней эскалацией в отношениях с Ираном, а также со внутренними проблемами, включая управление партией и недовольство граждан, которые его не выбирали, отмечают СМИ.
В США предвкушают выступление Мюллера в Конгрессе
В среду, 24 июля бывший спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер, курировавший расследование приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, даст показания в Конгрессе по этому делу.
Как пишет The New York Times, Роберт Мюллер ранее обозначил свое нежелание давать показания, так как все выводы расследования расписаны в 448-страничном докладе, опубликованном весной этого года. Некоторые представители Конгресса также заявили, что сенсационных заявлений от бывшего спецпрокурора ждать не стоит.
«Ставки высоки для демократов, которые надеются, что пять часов трансляции на всю страну показаний Мюллера, по крайней мере, навредят перспективам переизбрания президента Трампа», — пишет NYT.
Напомним, что после почти двухлетнего расследования Мюллер и его команда не смогли представить доказательств «сговора» предвыборного штаба Трампа с российской стороной. Однако в докладе Мюллера приводится 10 случаев возможного нарушения президентом Трампа законов страны, а также утверждается, что Россия вмешивалась в американские выборы и пыталась помочь Трампу стать президентом.
В Пуэрто-Рико проходят массовые протесты против губернатора
Полиция Сан-Хуана в понедельник, 22 июля использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать тысячи демонстрантов, требующих отставки губернатора Пуэрто-Рико Риккардо Россело из-за оскорбительных сообщений в чате.
Как пишет The Guardian, протесты охватили обанкротившийся остров, изо всех сил пытающийся восстановиться после ураганов 2017 года, после того, как 13 июля были опубликованы сотни страниц переписки губернатора со своими приближенными.
«Сообщения содержат гомофобные и сексистские оскорбления против политических конкурентов и деятелей культуры. Они также содержат шутку о трупах во время урагана “Мария”, который опустошил остров в сентябре 2017 года», — пишет The Guardian.
Отмечается, что президент Трамп назвал губернатора Пуэрто-Рико «ужасным человеком», но еще более «ужасным» посчитал мэра крупнейшего города острова Сан-Хуана.
Резко сократились китайские инвестиции в США
Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира замедлила некогда устойчивый приток китайских денег в американские предприятия, пишет The New York Times.
«Падение является результатом нескольких факторов, включая усиление контроля Вашингтона над китайскими инвестициями и ужесточение Пекином ограничений на иностранные расходы», — отмечает американская газета.
Сообщается, что эффект ощущается во всей экономике США, в том числе в сфере технологий, недвижимости и автомобильной промышленности, а также в правительствах штатов. При этом эксперты полагают, что даже если торговая сделка будет достигнута, китайские инвестиции продолжат быть достаточно скромными.
Напомним, что в 2018 году прямые китайские инвестиции в США упали до 5,4 млрд долларов с 46,5 млрд долларов в 2016 году.
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