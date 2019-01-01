Мировые новости на завтрак: Британия готовится узнать имя нового премьера

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Во вторник, 23 июля британцы узнают имя нового премьер-министра страны, когда Консервативная партия объявит результаты внутреннего голосования.

Ожидается, что британское правительство возглавит бывший министр иностранных дел и экс-мэр Лондона Борис Джонсон. Ему оппонирует нынешний министр иностранных дел Джереми Хант.

Новый премьер-министр приступит к исполнению своих обязанностей во второй половине дня в среду, 24 июля, сменив Терезу Мэй, отмечает Bloomberg.

«Самое тяжелое испытание, с которым ему предстоит столкнуться, и проблема, которая сломала Мэй и преобладала в многонедельной гонке за лидерство — это вывести Великобританию из Европейского Союза. Джонсон обязался сделать это к 31 октября, со сделкой или без нее», — пишет издание.

При этом новому главе британского правительства придется разбираться не только с Брекситом (выход Великобритании из ЕС), но и с недавней эскалацией в отношениях с Ираном, а также со внутренними проблемами, включая управление партией и недовольство граждан, которые его не выбирали, отмечают СМИ.

