Минск приостановил экспорт нефтепродуктов из-за проблем с российским сырьем

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил заместитель главы национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб. По его словам, это решение было принято в связи с поставками из России некачественного сырья.

Источник отмечает, что на минувшей неделе «Белнефтехиме» указали на ухудшившееся качество российского энергосырья, которое поступает транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Белорусские эксперты отмечают, что содержание в поставляемой нефти хлорорганических соединений превышает предельно допустимые значения.

Как подчёркивает RT, ранее в Минэнерго РФ отметили, что ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти носит технический характер. Специалисты отмечают, что ситуация находится под постоянным мониторингом ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования. Как пишет Ura.ru, об этом заявили представители Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Белоруссии. Причиной поломок назвали высокое содержание хлороорганики и высокую коррозионную активность в нефти Urals.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН усомнился в обоснованности претензий белорусского НПЗ.

