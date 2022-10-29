Минобороны Великобритании отвергло причастность к подрыву «Северных потоков»
Министерство обороны Великобритании сообщило о своей непричастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщение ведомство разместило в Twitter.
По версии Британии, «российское министерство обороны прибегает к распространению ложных утверждений поистине невероятного масштаба».
Накануне Минобороны РФ обвинило ВМС Британии в подрыве «Северных потоков».
В ведомстве заявили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта.
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