Минобороны Великобритании отвергло причастность к подрыву «Северных потоков»

Министерство обороны Великобритании сообщило о своей непричастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщение ведомство разместило в Twitter.

По версии Британии, «российское министерство обороны прибегает к распространению ложных утверждений поистине невероятного масштаба».

Накануне Минобороны РФ обвинило ВМС Британии в подрыве «Северных потоков».

В ведомстве заявили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный ПотокВеликобританияСеверный Поток-2
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