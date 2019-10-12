Минобороны Турции отрицает обстрел американского спецназа в Сирии

В Минобороны Турции заявили о недостоверности информации об обстреле американской базы в Сирии турецкой стороной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое военное ведомство.

Отмечается, что минометный обстрел был открыт по позициям сирийских курдов, которых в Турции признают террористами. Кроме того, в ведомстве заявили, что до запуска огня были предприняты меры для того, чтобы не нанести ущерб базе США.

Ранее СМИ сообщали об обстреле турками американского спецназа в Сирии.

Военная операция на севере Сирии началась 9 октября. Ее целью турецкие власти называют освобождение сирийской территории от курдов, которых Турция признает террористами, и создание там зоны безопасности для сирийских беженцев. По последним данным, силы турецкой армии уничтожили более 300 курдских боевика.

