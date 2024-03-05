Минобороны РФ: при нападении враг развернет воздушно-наземную операцию
Стал известен сценарий нападения на Россию, сообщает «Лента.ру».
Как заявило Министерство обороны РФ, может быть развернута как наземная, так и воздушно-морская операция. По данным военного ведомства, в настоящее время иностранные эксперты стремятся создать объединенные оперативные формирования, которые будут включать в себя межвидовые компактные, высокомобильные многосферные группировки войск. Они будут иметь возможность в кратчайшие сроки атаковать административно-политическую и военно-промышленную инфраструктуру и нанести комплексное поражение.
Российские специалисты назвали наиболее вероятными формами применения таких формирований воздушно-наземные и воздушно-морские кампании. Начинаться они будут с воздушных наступательных операций, состоящих из быстрого глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных ударов.
В преддверии активной фазы враг будет совершать различные провокации и агрессивные действия, усилит все виды разведки, в том числе проводимой самолетами вблизи российской государственной границы.
Ранее в Кремле оценили разговор офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru