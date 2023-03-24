Минобороны РБ привело в боевую готовность подразделение Сухопутных войск

24 марта одно из подразделений материального обеспечения 120-й отдельной механизированной бригады приведено в готовность к выполнению задач по предназначению, сообщили в Минобороны Белоруссии.

«Планируется снятия с хранения вооружения, военной и специальной техники, с последующим совершением марша в назначенный район», - говорится в заявлении белорусского военного ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва может передать Минску снаряды «с настоящим ураном». Он отметил, что это может произойти, если Великобритания передаст Украине боеприпасы с обеднённым ураном, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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