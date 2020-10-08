Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны Армении, есть погибшие
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле со стороны Армении населенных пунктов, расположенных вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщается на сайте ведомства.
«Армянские вооруженные силы с утренних часов обстреливают села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов. Есть погибшие и раненые. Азербайджанская армия принимает адекватные меры», - говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства.
Военные действия на территории Нагорного Карабаха развернулись 27 сентября. Азербайджан сообщил об атаках ВС Армении на населенные пункты в зоне соприкосновения. Ереван заявил о наступлении в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах и пострадавших с обеих стороны.
Ранее лидеры России, Франции и США выступили с совместными заявлением по конфликту в Нагорном Карабахе и призвали глав Армении и Азербайджана к немедленному прекращению военных действий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru