Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны Армении, есть погибшие

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле со стороны Армении населенных пунктов, расположенных вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщается на сайте ведомства.

«Армянские вооруженные силы с утренних часов обстреливают села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов. Есть погибшие и раненые. Азербайджанская армия принимает адекватные меры», - говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства.

Военные действия на территории Нагорного Карабаха развернулись 27 сентября. Азербайджан сообщил об атаках ВС Армении на населенные пункты в зоне соприкосновения. Ереван заявил о наступлении в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах и пострадавших с обеих стороны.

Ранее лидеры России, Франции и США выступили с совместными заявлением по конфликту в Нагорном Карабахе и призвали глав Армении и Азербайджана к немедленному прекращению военных действий.

