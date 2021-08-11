Минобороны Австралии попросили вернуть России пушки времен Крымской войны
Парламент Австралии направил министру обороны страны петицию о возвращении захваченных во время Крымской войны пушек в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу австралийского отдела Союза казаков-воинов России и зарубежья Семен Бойков.
Как отмечает агентство, многие русские пушки, захваченные в качестве трофеев в войне в середине XIX века, установлены перед историческими военными сооружениями в нескольких городах Австралии.
Комитет по петициям австралийского парламента сообщил о рассмотрении просьбы о возвращении пушек, теперь в течение 90 дней на нее должен ответить министр обороны Австралии. В местном отделении Союза казаков-воинов России и зарубежья убеждены, что глава военного ведомства даст положительный ответ, и защищавшее русские корабли оружие вернут в Севастополь.
Представители австралийского отдела Союза казаков-воинов России и зарубежья в июне подали в парламент петицию о возвращении русских пушек в РФ. Союз напомнил о соответствующем решении премьера Австралии Уильяма Хьюза, который возглавлял правительство в 1915-1923 годах, подчеркнув, что оно «имеет юридическую силу и по сей день».
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