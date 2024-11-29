Министр транспорта Британии признала судимость и подала в отставку
Министр транспорта Великобритании Луиза Хейг подала в отставку. Об этом сообщает телеканал Sky News.
По данным СМИ, чиновница покинула должность после появления сведений о ее судимости за мошенничество. Хейг созналась, что признавала вину из-за ложного заявления в полицию о краже ее рабочего телефона в 2013 году.
Луиза Хейг была осуждена за мошенничество 10 лет назад, министр предстала перед судом за полгода до выборов 2015 года после недостоверного сообщения о краже. По данным источников, Хейг написала ложное заявление, так как хотела получить более современный рабочий мобильный телефон.
Ранее в Германии президент Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку трех министров – финансов, юстиции и образования — из правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru