Министр обороны Германии официально попросила об отставке

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала прошение на имя канцлера ФРГ Олафа Шольца о своей отставке. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на документ.

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Отмечается, что прошение было направлено в ведомство Шольца в понедельник.

Ранее СМИ сообщали, что Ламбрехт решила покинуть свой пост на фоне критики за недостаточное обеспечение материально-технической базы бундесвера и часто ломающуюся военную технику. Однако в министерстве называли слухами информацию о возможной отставке главы ведомства.

Кристина Ламбрехт занимала должность министра обороны Германии с декабря 2021 года.

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Фото: bundesregierung.de
ТЕГИ:ОтставкаМинобороныГермания
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