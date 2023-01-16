Министр обороны Германии официально попросила об отставке
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала прошение на имя канцлера ФРГ Олафа Шольца о своей отставке. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на документ.
Отмечается, что прошение было направлено в ведомство Шольца в понедельник.
Ранее СМИ сообщали, что Ламбрехт решила покинуть свой пост на фоне критики за недостаточное обеспечение материально-технической базы бундесвера и часто ломающуюся военную технику. Однако в министерстве называли слухами информацию о возможной отставке главы ведомства.
Кристина Ламбрехт занимала должность министра обороны Германии с декабря 2021 года.
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