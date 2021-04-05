МИД Украины выступил против денонсации Харьковских соглашений о ЧФ
Министерство иностранных дел (МИД) Украины выступило против денонсации договора с Россией о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года, которое известно как Харьковские соглашения, передает РИА Новости.
МИД страны отметил, что соглашение регламентируют пребывания флота в Крыму и содержат требования о недопущении нарушения суверенитета страны. То есть наличие этого договора создает правовые основания для обращения в международные суды с исками против России.
Ранее в Верховную Раду Украины внесли законопроект о денонсации этих соглашений, а СБУ Украины стала проверять обстоятельства подписания этих соглашений в 2010 году, подозревая тогдашнего главу правительства страны Николая Азарова в госизмене.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 646 / сут.
Умерли
101 тыс.+343 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+7 052 / сут.
- Кудрин рассказал, когда в России снизится уровень бедности
- МИД Украины выступил против денонсации Харьковских соглашений о ЧФ
- Мишустин перенесет отчет перед Госдумой из-за Путина
- Церемонию вручения ТЭФИ перенесли на осень
- Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru