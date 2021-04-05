МИД Украины выступил против денонсации Харьковских соглашений о ЧФ

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выступило против денонсации договора с Россией о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года, которое известно как Харьковские соглашения, передает РИА Новости.

МИД страны отметил, что соглашение регламентируют пребывания флота в Крыму и содержат требования о недопущении нарушения суверенитета страны. То есть наличие этого договора создает правовые основания для обращения в международные суды с исками против России.

Ранее в Верховную Раду Украины внесли законопроект о денонсации этих соглашений, а СБУ Украины стала проверять обстоятельства подписания этих соглашений в 2010 году, подозревая тогдашнего главу правительства страны Николая Азарова в госизмене.

