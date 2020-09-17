МИД счёл преждевременными разговоры об открытии курортов Европы

Обсуждать конкретные сроки открытия границ для россиян на популярных туристических направлениях в Европе пока рано, заявили в МИД РФ.

В ведомстве, в частности, указали, что угроза распространения коронавируса COVID-19 в мире пока не преодолена, поэтому следует сохранять осторожность ради позитивных тенденций в борьбе с вирусом в России, передаёт РЕН ТВ.

В министерстве настаивают, что решение о возобновлении регулярного авиасообщения нужно тщательно проработать, исходя из ситуации в Росси и в мире.

В августе Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией, Турцией и Швейцарией. В сентябре власти разрешили возобновить в ограниченном объёме авиасообщение с ОАЭ, Мальдивами и столицей Египта.

