Новый акт вандализма в отношении памяти советских воинов совершен в Латвии. В столице республике Риге сегодня демонтирован памятник советским героям-подводникам Балтики. Он располагался в полусотне метров от нынешнего Штаба морских сил страны.

Как отмечает «Свободная пресса», монумент после демонтажа вывезли на большегрузной технике. Работы проводились в ночное время, чтобы не будоражить местных жителей, значительное число которых составляют русскоязычные. При этом памятник подводникам не был заброшен – о нём заботились общественники из местного объединения моряков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала подобные инциденты как акт вандализма. Она заявила, что министерство иностранных дел требует от властей Латвии, а также Эстонии расследовать акции против монументов в память о советских воинах, которые освобождали Прибалтику от нацистов.

Как отмечает РИА ФАН, Захарова назвала неуважение к захоронениям красноармейцев в Европе «бациллой войны».

