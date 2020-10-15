МИД РФ призвал Болгарию наказать осквернителей памятника советским воинам

Москва надеется, что осквернение памятника Советской армии - освободительнице в Софии не останется без внимания властей Болгарии, а виновные в акте вандализма понесут заслуженную ответственность. С таким комментарием выступила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Вместе с тем, она отметила оперативные действия муниципальных властей болгарской столицы по ликвидации последствий выходки вандалов. Захарова также отметила, что российская сторона рассчитывает на принятие Болгарией исчерпывающих мер по защите памятников бойцам, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом.

Монумент был осквернён во вторник ночью - неизвестные черной краской намалевали на нём нацистские символы, в том числе, свастику. Ранее это памятник уже подвергался осквернению – неизвестные раскрасили его картинками с героями американских комиксов. Происходили и другие акты вандализма.

