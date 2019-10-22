МИД РФ предупредил россиян об акциях протеста в Германии, Франции, КНР и Греции

Также во внешнеполитическом ведомстве добавили, что манифестации ожидаются в КНР, а митинги противников текущей соцполитики пройдут в столице Греции. Напомним, ранее МИД предупреждал российских туристов, отдыхающих или планирующих отдых в Испании, о возможных беспорядках в Барселоне. Там, с 14 октября проходят акции протеста сторонников независимости Каталонии.

Кстати, ранее НСН писала, что путешественники перечислили факторы, способные испортить впечатления от совместных туров. Опрос, проведенный Aviasales, показал, что во время отдыха со второй половиной 38 процентов опрошенных раздражают большие траты партнера. Об этом чаще заявляют мужчины. Женщинам не нравится контроль со стороны спутников за их тратами.

Сон партнера вместо прогулки или экскурсии в путешествии становится проблемой для 25 процентов участников опроса.

На отдыхе выбор блюда оказывается поводом для споров у 19 процентов туристов. При этом женщины расстраиваются из-за непритязательности спутников, которые готовы питаться фастфудом, а мужчины – из-за женских запретов на алкоголь.

