МИД РФ объявил о первой поставке COVID-вакцины Венесуэле
Российская Федерация в начале текущего месяца поставила Венесуэле первую партию отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Она уточнила, что пока в эту южно-американскую страну направлено 200 доз субстанции. Там вакцине ещё предстоит финальный этап совместных клинических испытаний, отмечает RT.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о старте исследований российского препарата. Министерство здравоохранения Объединённых Арабских Эмиратов также одобрило проведение третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V».
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