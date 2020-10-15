МИД РФ объявил о первой поставке COVID-вакцины Венесуэле

Российская Федерация в начале текущего месяца поставила Венесуэле первую партию отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что пока в эту южно-американскую страну направлено 200 доз субстанции. Там вакцине ещё предстоит финальный этап совместных клинических испытаний, отмечает RT.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о старте исследований российского препарата. Министерство здравоохранения Объединённых Арабских Эмиратов также одобрило проведение третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваВенесуэлаВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры