МИД РФ: Москве отказали в доступе к биолабораториям на Украине

«Они же говорили фантастические вещи. Посетить лаборатории? Конечно, можно. В приемной посидите. Есть ресепшн, есть чудесные люди, которые вас встретят, нальют вам кофе и покажут каталоги. А внутрь лабораторий ходить нельзя, ни вам, ни специализированным наблюдателям», — заявила дипломат.

По её словам, это говорит о том, что эксперименты, которые в этих лабораториях осуществлялись, были незаконными.

Как отметила Захарова, Минобороны США использовало эти биолаборатории в военных целях.

Россия не будет мириться с желанием США размещать на территории Украины военные и биологические базы, заявил заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.





