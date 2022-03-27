МИД РФ: Москве отказали в доступе к биолабораториям на Украине
Москва добивалась доступа к биолабораториям на Украине и в Грузии через мировые институты, но ей было в этом отказано, сообщила в эфире «ТВ Центр» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Они же говорили фантастические вещи. Посетить лаборатории? Конечно, можно. В приемной посидите. Есть ресепшн, есть чудесные люди, которые вас встретят, нальют вам кофе и покажут каталоги. А внутрь лабораторий ходить нельзя, ни вам, ни специализированным наблюдателям», — заявила дипломат.
По её словам, это говорит о том, что эксперименты, которые в этих лабораториях осуществлялись, были незаконными.
Как отметила Захарова, Минобороны США использовало эти биолаборатории в военных целях.
Россия не будет мириться с желанием США размещать на территории Украины военные и биологические базы, заявил заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
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