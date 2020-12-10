МИД Китая объявил о введении ответных санкций против США

Китай вводит ответные санкции против ряда американских официальных лиц и сотрудников неправительственных организаций США, передает ТАСС.

В понедельник Минфин США внес в черный список 14 заместителей главы Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент Китая).

Также запрещен безвизовый въезд для временных визитов в Гонконг и Макао для американцев с дипломатическими паспортами.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Жанна Манукян
ТЕГИ:СШАГонконгКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры