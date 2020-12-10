МИД Китая объявил о введении ответных санкций против США
10 декабря 202012:44
Китай вводит ответные санкции против ряда американских официальных лиц и сотрудников неправительственных организаций США, передает ТАСС.
В понедельник Минфин США внес в черный список 14 заместителей главы Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент Китая).
Также запрещен безвизовый въезд для временных визитов в Гонконг и Макао для американцев с дипломатическими паспортами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru