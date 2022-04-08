МИД Финляндии разрешил вернуть России музейные экспонаты

Министерство иностранных дел Финляндии вернет России задержанные ранее музейные экспонаты. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

При этом в новых санкциях Евросоюза отмечается, что страны смогут направлять в Россию произведения искусства и коллекционирования в рамках официального культурного сотрудничества.

«МИД выдаст разрешение в отношении задержанных в прошлые выходные в Финляндии грузов, состоявших из принадлежащих российским музеям предметов искусства, которые возвращались в РФ из Италии и Японии», — указано в сообщении.

Из-за задержания музейных экспонатов в МИД РФ накануне был вызван посол Финляндии в России Антти Хелантеря. Ему вручили протест из-за ситуации с коллекцией.

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