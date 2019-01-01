Меркель успокаивала себя во время приступа

Приступы дрожи случились у Меркель 18 и 27 июня, а также 10 июля.

Стали известны слова канцлера Ангелы Меркель во время последнего приступа дрожи. Как рассказала специалист по чтению по губам Джудит Хартер, глава правительства Германии повторяла фразу «я справлюсь», пишет Лента.ру.

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