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Меркель, комментируя произошедшее, заявила, что чувствует себя отлично и готова работать.
Меркель успокаивала себя во время приступа
11 июля22:00
Стали известны слова канцлера Ангелы Меркель во время последнего приступа дрожи. Как рассказала специалист по чтению по губам Джудит Хартер, глава правительства Германии повторяла фразу «я справлюсь», пишет Лента.ру.
Приступы дрожи случились у Меркель 18 и 27 июня, а также 10 июля.
Меркель, комментируя произошедшее, заявила, что чувствует себя отлично и готова работать.
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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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