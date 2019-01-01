Меркель не встала под гимн из-за нового приступа дрожи

Канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена сидя выслушать гимны во время визита премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Причиной изменения протокола стали приступы дрожи, которые беспокоят лидера ФРГ последнее время, передает Spiegel Online.

Как отмечает Ura.ru, тремор преследует фрау Меркель около месяца. Первый раз напасть постигла её прилюдно 18 июня, когда она принимала в Берлине с визитом президента Украины Владимира Зеленского. Сама канцлер тогда объяснила произошедшее обезвоживанием организма.

Аналогичный случай произошёл 27 июня на официальном мероприятии с участием Меркель и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Наконец, накануне Меркель вновь необычно задрожала во время церемонии встречи в Берлине главы правительства Финляндии Антти Ринне.

