Мэрия Бишкека оценила предварительный ущерб от беспорядков
Мэрия Бишкека оценила предварительный ущерб от беспорядков в столице Киргизии в $210 тысяч (17 миллионов сомов), передает РИА Новости.
В частности, в ходе массовых протестов разбиты 13 автобусов, 16 служебных машин милиции, повреждены семь машин скорой помощи, разбито и украдено 65 квадратных метров гранитных плит.
Неделю назад массовые беспорядки начались в Киргизии по итогам парламентских выборов. Результаты выборов Центризбирком на фоне протестов аннулировал, координационный совет оппозиции объявил о роспуске парламента. Экс-президента страны Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО, ранее он обвинялся в злоупотреблениями полномочиями однако затем снова задержали.
В пятницу число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в Киргизии выросло до 1218. В больницах на тот момент находились 228 пациентов, один из них - в реанимации, еще один погиб. В Бишкеке ввели режим чрезвычайного положения.
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