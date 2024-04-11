Мэр норвежского Вадсе попросила Еврокомиссию о 26-часовом дне
Мэр норвежского города Вадсе, расположенного неподалеку от границы России, Венче Педерсен обратилась к Еврокомиссии с просьбой обязать власти одобрить установление в регионе часового пояса с 26 часами. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, план MOREtime направлен в том числе на увеличение количества проводимого с семьей времени и привлечение в город новых жителей.
«Благодаря нашему проекту... мы стремимся прославлять и продвигать этот уникальный образ жизни, предлагая людям возможность более качественно проводить время, занимаясь такой деятельностью, как рыбалка, охота, изучение новых языков или просто общение с близкими», — отмечается в письме Педерсен.
Мэр надеется, что увеличение продолжительности суток до 26 часов вдохновит больше людей на переезд в отдаленный Вадсе.
При этом в Еврокомиссии указали, что часовые пояса — дело самих государств, и удовлетворение просьбы мэра норвежского города маловероятно, отмечает РЕН ТВ.
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