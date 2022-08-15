Мэр Киева Кличко объявил о разводе
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию «Бабель» рассказал, что разводится со своей женой Натальей после 26 лет брака.
По его словам, желание развестись было обоюдным, отношения между экс-супругами остались хорошими.
«Многие годы - разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается», - подчеркнул Кличко.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что официально развелась с российским бизнесменом Алишером Усмановым.
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