«Меньшее из зол»: Эколог оценил последствия сброса зараженной воды с «Фукусимы-1»
Сброс воды с «Фукусимы-1» чреват для России тем, что зараженная морская рыба может попасть на стол к соотечественникам, сказал НСН Николай Голик.
В случае аварии на «Фукусиме-1» последствия для экологии будут гораздо более страшными, чем сброс воды, поэтому из двух зол было решено выбрать меньшее. Об этом НСН заявил председатель Дальневосточной экологической комиссии Николай Голик.
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Ранее глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» начнется 24 августа, сообщило NHK. Отмечается, что против этого выступали Россия и Китай. Голик отметил, что японское правительство решило выбрать меньшее из двух зол.
«Безопасность станции прежде всего, в любом случае. Если произойдет авария, негативные последствия будут гораздо более серьезными, чем сброс воды. При наличии ядерных станций всегда есть определенный риск. Япония в любом случае придерживается жестких экологических требований и будет стараться минимизировать ущерб, наносимый природе. Приходится выбирать меньшее из зол», — сказал Голик.
Собеседник НСН также предположил, как действия Японии могут отразиться на России.
«Во-первых, зараженная вода с учетом течений движется в сторону России. Во-вторых, зараженная рыба заплывет в акваторию Амурского залива, в прибрежную территорию российских вод, а затем может попасть на стол россиян. Соответствующие службы должны вести контроль поступающей продукции на предмет соблюдения радиационных норм, но у нас часто этого не делают. Если же меры предосторожности будут соблюдены, то опасности удастся избежать. Впрочем, ни Приморский край, ни Камчатка, ни Сахалин сильно пострадать не должны. Ведется контроль, к тому же, течения, огибающие Японию, будут раскидывать радиоактивную воду в океан, поэтому концентрация в одном месте не должна быть особо высокой», — подытожил он.
Ранее научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев согласился с выводами специалистов МАГАТЭ, которые сообщили, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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