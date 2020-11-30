Менее половины стран-членов ОЗХО подписали заявление по Навальному

Только 56 из 193 государств, входящих в Организацию по запрещению химического оружия, поддержали заявление с утверждением о том, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Среди подписавших документ значатся страны Евросоюза, а также, в частности, США, Австралия, Канада, Япония, Швейцария, Перу, Украина. В заявлении содержится осуждение применение химического оружия против российского оппозиционера.

При этом ОЗХО продолжает подготовку визита своих экспертов в Россию для выяснения обстоятельств происшествия с Навальным. Об этом заявил глава организации Фернандо Ариас в ходе выступления на 25 сессии Конференции государств - участников ОЗХО. Москва сама попросила об этом в рамках оказания технической помощи по данному инциденту.

