Мексиканский политик начал предвыборную кампанию из гроба

Мексиканский кандидат в депутаты от партии Partido Encuentro Social Карлос Майорга обратился к избирателям в городе Сьюдад-Хуарес, восстав из гроба после имитации похорон, пишет РИА Новости.

Гроб с политиком привезли на катафалке к месту встречи с местными жителями. Он вышел из гроба и заявил, что он умер ото безразличия политиков, как и еще 1,5 млн жителей этого города.

Смысл акции был подчеркнуть халатность властей, которые не борются с преступностью.



