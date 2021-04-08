Мексиканский политик начал предвыборную кампанию из гроба
8 апреля 202119:01
Мексиканский кандидат в депутаты от партии Partido Encuentro Social Карлос Майорга обратился к избирателям в городе Сьюдад-Хуарес, восстав из гроба после имитации похорон, пишет РИА Новости.
Гроб с политиком привезли на катафалке к месту встречи с местными жителями. Он вышел из гроба и заявил, что он умер ото безразличия политиков, как и еще 1,5 млн жителей этого города.
Смысл акции был подчеркнуть халатность властей, которые не борются с преступностью.
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8 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru