Мексиканка стала новой «Мисс Вселенная»

Второе место заняла представительница Бразилии Жулия Гама, а третьей стала перуанка Яник Масета. В финале также были конкурсантки из Индии и Доминиканской Республики. Представительница России Алина Санько не прошла в полуфинал конкурса.

«Мисс Вселенная» проходила в этом году в штате Флорида (США) с соблюдением ковидных ограничений. В прошлом году титул завоевала конкурсантка из ЮАР Зозибини Тунзи.

