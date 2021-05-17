Мексиканка стала новой «Мисс Вселенная»
Участница из Мексики Андреа Меса выиграла конкурс красоты «Мисс Вселенная» в 2021 году, сообщается в Twitter конкурса.
The new Miss Universe is Mexico!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I— Miss Universe (@MissUniverse) May 17, 2021
Второе место заняла представительница Бразилии Жулия Гама, а третьей стала перуанка Яник Масета. В финале также были конкурсантки из Индии и Доминиканской Республики. Представительница России Алина Санько не прошла в полуфинал конкурса.
«Мисс Вселенная» проходила в этом году в штате Флорида (США) с соблюдением ковидных ограничений. В прошлом году титул завоевала конкурсантка из ЮАР Зозибини Тунзи.
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