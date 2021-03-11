Мексика разрешила использование марихуаны в немедицинских целях

Палата депутатов Конгресса Мексики сообщила в своём официальном Twitter-аккаунте о принятии поправок в законодательство, которые разрешают использование марихуаны.

В частности, для личного использования гражданам страны старше 18 лет разрешается иметь при себе до 28 граммов марихуаны. Кроме того, легальным стало выращивание по месту жительства не более восьми кустов конопли.

За разведение или сбор марихуаны без соответствующего разрешения предусмотрено лишение свободы, а за продажу конопли несовершеннолетним или её употребление в неположенных местах - крупные штрафы.

В сообщении палаты депутатов говорится, что поправки поддержали 316 парламентариев. Против высказались 129 депутатов, воздержались 23 человека.



Ранее психиатр-нарколог Олег Гончаров заявил, что марихуана не является лёгким и безопасным наркотиком, сообщают «Невские новости». По его словам её употребление может привести к серьёзным психическим заболеваниям, например индуцированному психозу, который «оставляет на психике неизгладимое впечатление вплоть до инвалидности».

