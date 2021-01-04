Мексика предложила политическое убежище основателю Wikileaks Ассанжу

Мексика готова предложить политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу. Об этом на пресс-конференции заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Ранее в понедельник суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Ассанжа. Американская прокуратура намерена подать апелляцию на вынесенное решение.

Президент Мексики назвал решение британского суда «триумфом правосудия». По словам главы государства, он поручил мексиканскому МИД подготовить необходимые документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить Ассанжа.

Власти США обвиняют основателя Wikileaks по 18 пунктам, касающимся незаконного получения и раскрытия секретных данных. В Соединённых Штатах Ассанжу грозит до 175 лет лишения свободы. Лондонский суд приступил к рассмотрению дела журналиста в феврале 2020 года.

