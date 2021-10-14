Мексика получила крупную партию вакцины «Спутник V»
Минздрав Мексики сообщил о получении крупной партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает ТАСС.
По данным ведомства, в страну поставлено 585 тысяч доз вакцин.
Экстренное использование «Спутника V» в Мексике было разрешено в феврале текущего года, после чего в том же месяце началась вакцинация жителей страны.
В Мексике на данным момент вакцинированы около 49,6 млн человек из 127,5 млн населения. На протяжении последних трех месяцев в стране наблюдается сокращение числа заражений коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+31 299 / сут.
Умерли
220 тыс.+986 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 670 / сут.
- В Москве началась церемония вручения «мишленовских звезд» ресторанам
- Тысячи людей собрались в центре Тбилиси для поддержки Саакашвили
- Запуск поездов «Аллегро» планируется в ближайшее время
- Ученый заявил, что COVID-19 возник искусственно
- В Минтруде заявили о снижении уровня безработицы в России
- Жители Якутии получили от Путина награды за помощь при тушении лесных пожаров
- В московском метро запустили «космический» поезд
- Путин наградил Маслякова новым орденом
- Олег Браташ стал главным тренером молодёжной сборной России по хоккею
- В Белгородской области ввели QR-коды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru