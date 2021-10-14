Мексика получила крупную партию вакцины «Спутник V»

Минздрав Мексики сообщил о получении крупной партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает ТАСС.

По данным ведомства, в страну поставлено 585 тысяч доз вакцин.

Экстренное использование «Спутника V» в Мексике было разрешено в феврале текущего года, после чего в том же месяце началась вакцинация жителей страны.

В Мексике на данным момент вакцинированы около 49,6 млн человек из 127,5 млн населения. На протяжении последних трех месяцев в стране наблюдается сокращение числа заражений коронавирусом.

