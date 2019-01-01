Мэй признала, что Brexit стал проблемой для Великобритании

Выход Великобритании из Европейского Союза превратился в существенную проблему для реализации задачи по укреплению союза народов Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Мэй подчеркнула, что решение североирландской пограничной проблемы в связи с Brexit ляжет на плечи ее преемника, передает ТАСС.

Брекзит (Brexit) - процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из Европейского союза — главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц (националистов и евроскептиков) в Великобритании.

