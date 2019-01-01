Мэй пригласила Зеленского в Британию

Тереза Мэй пригласила Владимира Зеленского в ближайшее время посетить Великобританию и пожелала расширить сотрудничество двух стран в области безопасности и обороны, сообщает ТАСС.

Зеленский в минувшее воскресенье после убедительной победы на выборах стал избранным президентом Украины.

