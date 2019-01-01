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Зеленский в минувшее воскресенье после убедительной победы на выборах стал избранным президентом Украины.
Мэй пригласила Зеленского в Британию
23 апреля21:58
Тереза Мэй пригласила Владимира Зеленского в ближайшее время посетить Великобританию и пожелала расширить сотрудничество двух стран в области безопасности и обороны, сообщает ТАСС.
Зеленский в минувшее воскресенье после убедительной победы на выборах стал избранным президентом Украины.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Тереза Мэй