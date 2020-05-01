Меган Маркл проиграла первое судебное заседание по своему иску против СМИ

Напомним, герцогиня Сассекская ранее предъявила иск за нарушение частной жизни и нарушение авторских прав за публикацию в статье Mail on Sunday письма, которое она послала своему отцу Томасу Марклу. Газета, в свою очередь, отрицает обвинения.

Как сообщает BBC, на дистанционном слушании, состоявшемся на прошлой неделе, Associated Newspapers - издатели Mail on Sunday - попросили закрыть части дела Меган.

Судья Джастис Уорби согласился и в пятницу исключил части иска Меган, включая ее утверждения, что газета действовала «нечестно», пропуская определенные части письма. Он также отклонил обвинения Меган в том, что газета намеренно «выкопала» проблемы между Меган и ее отцом.

