Меган Маркл проиграла первое судебное заседание по своему иску против СМИ
Жена принца Гарри Меган Маркл проиграла первое судебное заседание против британского издания Main on Sunday за публикацию письма, которое она написала своему отцу. Об этом сообщает BBC.
Напомним, герцогиня Сассекская ранее предъявила иск за нарушение частной жизни и нарушение авторских прав за публикацию в статье Mail on Sunday письма, которое она послала своему отцу Томасу Марклу. Газета, в свою очередь, отрицает обвинения.
Как сообщает BBC, на дистанционном слушании, состоявшемся на прошлой неделе, Associated Newspapers - издатели Mail on Sunday - попросили закрыть части дела Меган.
Судья Джастис Уорби согласился и в пятницу исключил части иска Меган, включая ее утверждения, что газета действовала «нечестно», пропуская определенные части письма. Он также отклонил обвинения Меган в том, что газета намеренно «выкопала» проблемы между Меган и ее отцом.
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