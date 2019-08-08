Медведев заявил, что свой лимит на революции Бишкек уже исчерпал

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. 8 августа Медведев прибыл в эту страну для участия в Евразийском межправительственном совете.

По словам главы российского правительства, Москва не может «безучастно» относиться к происходящему, так как Киргизия — ее крупный партнер, участник Евразийского союза и ОДКБ. Медведев отметил, что Кремль «внимательно наблюдает за тем, что происходит» в Киргизии.

По мнению премьера, «в XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала», передает РИА Новости. Медведев также отметил, что если в государстве наступит политическая и экономическая нестабильность, это «ударит по огромному количеству людей», живущих в стране, а также по всему евразийскому проекту.

Эксперт по Средней Азии Дмитрий Верхотуров в эфире НСН назвал экс-президента Киргизии Атамбаева политическим трупом. По его мнению, если у Атамбаева и есть сторонники, то их немного и без своего руководителя они недееспособны.







