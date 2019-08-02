Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

Дмитрий Медведев, прибывший на остров Итуруп Большой Курильской гряды настаивает на том, что протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают у кабмина беспокойства. Как пишет РИА Новости, премьер-министр заявил, что эти острова входят в Сахалинскую область и являются субъектом РФ.

Кроме того, как пишет RT, глава правительства подчеркнул, что российские госслужащие посещают любые другие территории нашей страны без согласования с какими-то государствами.

Между тем, в заявлении МИД Японии отмечается, что визит Дмитрия Медведева на Курильские острова наносит ущерб российско-японским отношениям. Кроме того, Токио направил представление в российское посольство в Японии. При этом, как уточнили в диппредставительстве, речь не идет об официальной ноте протеста.

Как напоминает Ura.ru, 2 августа Дмитрий Медведев прилетел на остров Итуруп, входящий в южную часть Курильской гряды. Там он провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. В МИД Японии заявил, что этот визит российского премьера «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов.

