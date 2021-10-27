Медрегулятор США одобрил применение вакцины для детей от 5 до 11 лет

Экспертная комиссия медицинского регулятора США FDA одобрила вакцинацию против коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 17 из 18 членов комиссии высказались за то, что выгода вакцинации детей препаратом Pfizer перевешивает возможные риски. Еще один член комиссии воздержался.



Другой регулятор - Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) - вынесут решение по этому вопросу 2-3 ноября. При одобрении вакцинации вакцина станет доступна для 28 млн детей страны.

Ранее в октября Белый дом заявил, что готов к проведению вакцинации детей.



