Медрегулятор США одобрил применение вакцины для детей от 5 до 11 лет
Экспертная комиссия медицинского регулятора США FDA одобрила вакцинацию против коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что 17 из 18 членов комиссии высказались за то, что выгода вакцинации детей препаратом Pfizer перевешивает возможные риски. Еще один член комиссии воздержался.
Другой регулятор - Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) - вынесут решение по этому вопросу 2-3 ноября. При одобрении вакцинации вакцина станет доступна для 28 млн детей страны.
Ранее в октября Белый дом заявил, что готов к проведению вакцинации детей.
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