Маттео Сальвини выдвинули на Нобелевскую премию мира

Кандидатура вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини выдвинута на получение Нобелевской премии мира, сообщает ТАСС.

В заслуги Сальвини поставили, что закрыл итальянские границы и остановил нелегальную миграцию в Европу.

Нобелевская премия мира — награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира. Вручается с 1901 года.

