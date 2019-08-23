Mastercard сообщила об утечке данных более 90 тысяч клиентов

Mastercard сообщила об утечке в сеть данных десятков тысяч клиентов платежной системы. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что большая часть клиентов, которых затронула эта утечка – жители Германии и Бельгии. В сети были размещены их личная и банковская информации, в частности, имена, мейлы, четыре последние цифры карт, номера телефонов и адреса. Власти стран уведомили об инциденте.

По данным издания, на данный момент все данные удалены из публичного доступа. В Mastercard заявили, что за данную информацию отвечал сторонний подрядчик. Специалисты платежной системы занимаются расследованием возникшей проблемы.







