Маск заявил о скоращении своих пожертвований на политику

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, выступая на Катарском экономическом форуме, заявил, что намерен в будущем «тратить гораздо меньше средств на политику».

Маск заявил, что из-за падения прибыли Tesla сократит свое участие в работе DOGE

По его словам, он уже «сделал достаточно» в политической сфере, однако если «появятся причины тратить средства», то он это сделает.

«В настоящее время я не вижу причин», — заключил бизнесмен.

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп стал реже упоминать Маска в своих публикациях в соцсетях, пишет «Свободная пресса».

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