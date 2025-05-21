Маск заявил о скоращении своих пожертвований на политику

По его словам, он уже «сделал достаточно» в политической сфере, однако если «появятся причины тратить средства», то он это сделает.

«В настоящее время я не вижу причин», — заключил бизнесмен.

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп стал реже упоминать Маска в своих публикациях в соцсетях, пишет «Свободная пресса».

