Маск прокомментировал слухи о романе с премьером Италии Мелони
Миллиардер из США Илон Маск на своей странице X опроверг слухи о романтических отношениях с главой правительства Италии Джорджией Мелони.
Он сообщил, что был в Италии с мамой. «Тем не менее никаких романтических связей с премьером Мелони нет», – отметил предприниматель.
Ранее издание New York Post предположила о романе, подписав совместное фото бизнесмена и политика – «Это любовь?». Также слухи о романе стали циркулировать из-за совместного снимка на гала-ужине, устроенного Генеральной Ассамблеей ООН.
Ранее голливудский актер Джонни Депп хотел привлечь Илона Маска к иску против своей бывшей жены Эмбер Херд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru