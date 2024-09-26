Маск прокомментировал слухи о романе с премьером Италии Мелони

Миллиардер из США Илон Маск на своей странице X опроверг слухи о романтических отношениях с главой правительства Италии Джорджией Мелони.

Он сообщил, что был в Италии с мамой. «Тем не менее никаких романтических связей с премьером Мелони нет», – отметил предприниматель.

Ранее издание New York Post предположила о романе, подписав совместное фото бизнесмена и политика – «Это любовь?». Также слухи о романе стали циркулировать из-за совместного снимка на гала-ужине, устроенного Генеральной Ассамблеей ООН.

Ранее голливудский актер Джонни Депп хотел привлечь Илона Маска к иску против своей бывшей жены Эмбер Херд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

