Маск призвал ввести тест на умственные способности для президента США

«Прохождение базового когнитивного теста не должно быть необязательным для кого-то, в чьих руках находится ядерный чемоданчик», - написал миллиардер на своей странице в соцсети X.

В эфире телеканала Fox News профессор университета Джонса Хопкинса Марти Макари заявил о признаках прогрессирующей деменции у президента США Джо Байдена. Врач указал на провалы в памяти и замедление речи у главы Белого дома.

По данным опроса организации Rasmussen Reports, 59% американцев считают, что Байден со временем теряет остроту ума, передает «Радиоточка НСН».

