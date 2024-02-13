Маск призвал ввести тест на умственные способности для президента США

Американский бизнесмен Илон Маск предложил ввести обязательный когнитивный тест для президентов США.

Маск заявил, что Байден расстилает «ковровую дорожку для мигрантов»

«Прохождение базового когнитивного теста не должно быть необязательным для кого-то, в чьих руках находится ядерный чемоданчик», - написал миллиардер на своей странице в соцсети X.

В эфире телеканала Fox News профессор университета Джонса Хопкинса Марти Макари заявил о признаках прогрессирующей деменции у президента США Джо Байдена. Врач указал на провалы в памяти и замедление речи у главы Белого дома.

По данным опроса организации Rasmussen Reports, 59% американцев считают, что Байден со временем теряет остроту ума, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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