Маск заявил, что Байден расстилает «ковровую дорожку для мигрантов»

Американские власти вместо того, чтобы заниматься охраной границ США, «стелют красную ковровую дорожку» для нелегальных мигрантов, сообщил в соцсети X американский миллиардер Илон Маск.

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«Вместо того, чтобы охранять границы, действующая администрация и многие штаты расстилают красную ковровую дорожку», — написал бизнесмен.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания намерен закрыть границу и массово депортировать нелегальных мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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