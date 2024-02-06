Маск заявил, что Байден расстилает «ковровую дорожку для мигрантов»
6 февраля 202406:01
Американские власти вместо того, чтобы заниматься охраной границ США, «стелют красную ковровую дорожку» для нелегальных мигрантов, сообщил в соцсети X американский миллиардер Илон Маск.
«Вместо того, чтобы охранять границы, действующая администрация и многие штаты расстилают красную ковровую дорожку», — написал бизнесмен.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания намерен закрыть границу и массово депортировать нелегальных мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru