Маск одобрил публикацию переписки сотрудников Twitter с Белым Домом

Данные разоблачения грозят партии проблемами и потерями для администрации Джо Байдена уже на следующих выборах. Маск решил показать всё, что скрыто во внутренних документах самой популярной соцсети в США. Внутреннюю переписку сотрудников Twitter предприниматель передал журналистам и попросил провести расследование. Как сообщил журналист Мэтт Тайбби, изначально соцсеть давала возможность мгновенно обмениваться идеями и информацией без барьеров, которые были введены позже, а посторонние люди стали просить компанию манипулировать чужими сообщениями. К 2020 году подобные запросы на удаление чужих постов стали обычным делом. «Один руководитель писал сотруднику: "Еще запросы от команды Байдена" и получал ответ: "обработано"», - рассказал журналист.

Те, кто пытался сопротивляться – получали письма с угрозами в духе «нам закон не писан».

Ранее Маск пообещал обнародовать документы, доказывающие подавление свободы слова в США. Он выступил против онлайн-цензуры в Соединенных Штатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

