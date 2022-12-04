Маск одобрил публикацию переписки сотрудников Twitter с Белым Домом

Американский бизнесмен Илон Маск запустил новый виток политической борьбы в Соединённых Штатах, опубликовав доказательства цензуры, которой уже несколько лет пользуются демократы у власти, сообщает «РЕН ТВ».

Маск пообещал опубликовать документы о подавлении свободы слова в США

Данные разоблачения грозят партии проблемами и потерями для администрации Джо Байдена уже на следующих выборах. Маск решил показать всё, что скрыто во внутренних документах самой популярной соцсети в США. Внутреннюю переписку сотрудников Twitter предприниматель передал журналистам и попросил провести расследование. Как сообщил журналист Мэтт Тайбби, изначально соцсеть давала возможность мгновенно обмениваться идеями и информацией без барьеров, которые были введены позже, а посторонние люди стали просить компанию манипулировать чужими сообщениями. К 2020 году подобные запросы на удаление чужих постов стали обычным делом. «Один руководитель писал сотруднику: "Еще запросы от команды Байдена" и получал ответ: "обработано"», - рассказал журналист.

Те, кто пытался сопротивляться – получали письма с угрозами в духе «нам закон не писан».

Ранее Маск пообещал обнародовать документы, доказывающие подавление свободы слова в США. Он выступил против онлайн-цензуры в Соединенных Штатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Белый ДомИлон МаскTwitter
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры