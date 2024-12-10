Маск не хочет становиться «Человеком года» по версии Time

Миллиардер из США Илон Маск заявил в соцсети X, что не хочет становиться «Человеком года» в 2024 году по версии издания Time.

«Я очень не хочу этого», — ответил он. Так бизнесмен отреагировал на пост одного из пользователей Х, который задался вопросом, заслуживает ли предприниматель этого звания.

Ранее журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание «Человек года» по итогам 2024 года. В список попали победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, предприниматель Илон Маск, супруга британского принца Кейт Миддлтон и другие известные персоны.

